NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie bei 8,92 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 121,076 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 455,16 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 30.10.2025 auf 20,03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +124,55 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at