NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Teva Pharmaceutical Industries gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,90 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,582 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 189,87 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 09.07.2026 auf 33,10 USD belief. Das entspricht einem Plus von 318,99 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at