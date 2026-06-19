NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Teva Pharmaceutical Industries-Papier bei 10,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,814 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie auf 31,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 110,67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 211,07 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at