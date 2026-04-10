Teva Pharmaceutical Industries Aktie

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WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

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Lukrative Teva Pharmaceutical Industries-Anlage? 10.04.2026 10:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Teva Pharmaceutical Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,800 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (30,96 USD), wäre das Investment nun 241,50 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 141,50 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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