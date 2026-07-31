NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Teva Pharmaceutical Industries gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,45 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 64,725 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 291,91 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 30.07.2026 auf 35,41 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 129,19 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at