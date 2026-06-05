Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Teva Pharmaceutical Industries-Investition im Blick
|
05.06.2026 10:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,25 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 579,710 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 959,42 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 04.06.2026 auf 34,43 USD belief. Das entspricht einem Plus von 99,59 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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