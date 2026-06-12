Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Teva Pharmaceutical Industries-Investment? 12.06.2026 10:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie an diesem Tag 7,31 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 13,680 Teva Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 472,78 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 11.06.2026 auf 34,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 372,78 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten