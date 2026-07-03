Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

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Teva Pharmaceutical Industries-Performance im Blick 03.07.2026 10:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,01 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hat, hat nun 5,879 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (34,64 USD), wäre die Investition nun 203,64 USD wert. Damit wäre die Investition 103,64 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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