NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Teva Pharmaceutical Industries-Investition eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,261 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2023 auf 9,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,29 USD wert. Mit einer Performance von +5,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at