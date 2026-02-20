NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teva Pharmaceutical Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,06 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 994,036 Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 34,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 125,25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 241,25 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at