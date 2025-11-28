Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Teva Pharmaceutical Industries-Anlage
|
28.11.2025 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,61 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 11,614 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 305,69 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 26.11.2025 auf 26,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 205,69 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
