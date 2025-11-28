NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,61 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 11,614 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 305,69 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 26.11.2025 auf 26,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 205,69 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

