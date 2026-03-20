Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Profitable Teva Pharmaceutical Industries-Investition?
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20.03.2026 10:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,53 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 11,723 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.03.2026 345,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 245,13 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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