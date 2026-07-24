NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Teva Pharmaceutical Industries-Papier bei 54,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,827 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie auf 31,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,03 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at