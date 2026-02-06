NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 58,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,699 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.02.2026 59,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,80 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,88 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at