Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Teva Pharmaceutical Industries-Investition
|
06.02.2026 10:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 58,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,699 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.02.2026 59,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,80 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,88 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Analysen zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|29,30
|-0,34%
