Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Performance unter der Lupe
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Texas Capital Bancshares-Papier statt. Diesen Tag beendete die Texas Capital Bancshares-Aktie bei 60,19 USD. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166,141 Texas Capital Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 894,67 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Anteils am 01.09.2026 auf 95,67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,95 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 4,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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