NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Texas Capital Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,90 USD. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 313,480 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 30 329,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +203,29 Prozent.

Texas Capital Bancshares war somit zuletzt am Markt 4,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at