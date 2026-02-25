Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Langfristige Investition
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,90 USD. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 313,480 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 30 329,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +203,29 Prozent.
Texas Capital Bancshares war somit zuletzt am Markt 4,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Texas Capital Bancshares Inc.
Analysen zu Texas Capital Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Texas Capital Bancshares Inc.
|83,50
|1,83%
