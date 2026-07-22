NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Texas Capital Bancshares gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Texas Capital Bancshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 89,43 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 111,819 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.07.2026 11 590,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,90 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Texas Capital Bancshares zuletzt 4,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at