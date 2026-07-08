Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Texas Capital Bancshares-Investment im Blick
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Capital Bancshares-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.07.2021 wurde das Texas Capital Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,60 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,597 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,45 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Anteils am 07.07.2026 auf 104,20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 66,45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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