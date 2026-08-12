Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Frühe Investition
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Texas Capital Bancshares-Papier bei 49,13 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 203,542 Texas Capital Bancshares-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 425,40 USD, da sich der Wert einer Texas Capital Bancshares-Aktie am 11.08.2026 auf 100,35 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 104,25 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 4,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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