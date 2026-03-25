NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,69 USD. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,585 Texas Capital Bancshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 94,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 244,46 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 144,46 Prozent vermehrt.

Am Markt war Texas Capital Bancshares jüngst 4,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at