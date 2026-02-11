NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Texas Capital Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Texas Capital Bancshares-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Texas Capital Bancshares-Papier 66,66 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,500 Texas Capital Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 156,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 56,02 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich jüngst auf 4,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at