NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Texas Capital Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,68 USD wert. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,041 Texas Capital Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (95,08 USD), wäre die Investition nun 1 239,96 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,00 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Texas Capital Bancshares betrug jüngst 4,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at