Textron Aktie

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WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

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Lukrativer Textron-Einstieg? 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Textron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Textron-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Textron-Aktie 39,08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,559 Anteilen. Die gehaltenen Textron-Anteile wären am 04.11.2026 221,72 USD wert, da der Schlussstand 86,65 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 121,72 Prozent.

Am Markt war Textron jüngst 14,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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