NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Textron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Textron-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Textron-Papiers betrug an diesem Tag 34,22 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hat, hat nun 292,227 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 362,36 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 28.01.2026 auf 86,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,62 Prozent.

Alle Textron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at