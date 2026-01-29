Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Lukratives Textron-Investment?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Textron-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Textron-Papiers betrug an diesem Tag 34,22 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hat, hat nun 292,227 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 362,36 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 28.01.2026 auf 86,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,62 Prozent.
Alle Textron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Textron Inc.
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
28.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)