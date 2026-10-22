Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Langfristige Investition
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Textron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Textron-Aktie 75,90 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,175 Textron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Textron-Aktie auf 77,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 018,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,82 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Textron zuletzt 13,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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