Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Lukrative Textron-Investition?
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 5 Jahren eingefahren
Textron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,73 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Textron-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,109 Textron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 936,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,69 Prozent angezogen.
Textron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Textron Inc.
Analysen zu Textron Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Textron Inc.
|81,50
|-0,27%
