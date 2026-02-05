Textron Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Textron-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74,55 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,341 Textron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,70 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 04.02.2026 auf 90,73 USD belief. Damit wäre die Investition 21,70 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Textron belief sich zuletzt auf 15,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Textron Inc.
