Vor Jahren in Textron-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Textron-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 77,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 129,199 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Textron-Papiers auf 82,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 696,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,96 Prozent gesteigert.

Textron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at