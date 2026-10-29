Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Lukrativer Textron-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Textron-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Textron-Anteile an diesem Tag 73,85 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,410 Textron-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 605,28 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 28.10.2026 auf 78,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,05 Prozent.
Insgesamt war Textron zuletzt 13,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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