NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Textron-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,00 USD. Bei einem Textron-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,579 Textron-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 88,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 655,26 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,55 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Textron belief sich zuletzt auf 15,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at