NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Textron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Textron-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 72,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,818 Textron-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 372,25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,23 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Textron zuletzt 17,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at