NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Textron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Textron-Papier an diesem Tag bei 73,99 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Textron-Aktie investierten, hätten nun 13,515 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 92,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 247,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,77 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Textron bezifferte sich zuletzt auf 16,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at