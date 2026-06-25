Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Textron-Anlage
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Textron-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,28 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Textron-Aktie investierten, hätten nun 126,135 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.06.2026 10 915,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,16 Prozent vermehrt.
Alle Textron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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