NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Textron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Textron-Aktie an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Textron-Papier letztlich bei 48,07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Textron-Aktie investierten, hätten nun 20,803 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Textron-Aktie auf 90,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 890,37 USD wert. Mit einer Performance von +89,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Textron einen Börsenwert von 15,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at