NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Textron eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Textron-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Textron-Papiers betrug an diesem Tag 67,70 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Textron-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,771 Textron-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 89,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 326,88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32,69 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Textron betrug jüngst 15,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at