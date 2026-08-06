NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Textron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Textron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Textron-Papier bei 72,61 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Textron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,722 Textron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 182,89 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 05.08.2026 auf 88,46 USD belief. Damit wäre die Investition um 21,83 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Textron eine Börsenbewertung in Höhe von 15,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at