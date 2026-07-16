NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Textron eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.07.2016 wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Textron-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Textron-Aktie investiert, befänden sich nun 258,065 Textron-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 903,23 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 15.07.2026 auf 88,75 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,03 Prozent zugenommen.

Textron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at