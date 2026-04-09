Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Lohnendes Textron-Investment?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Textron-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 67,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Textron-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,477 Textron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,94 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 08.04.2026 auf 91,37 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 34,94 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Textron einen Börsenwert von 15,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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