Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Langfristige Performance
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 24.09.2023 wurden Textron-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 77,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Textron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,286 Textron-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 98,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,81 USD belief. Mit einer Performance von -1,26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Textron war somit zuletzt am Markt 13,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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