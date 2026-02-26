Textron Aktie

Textron

WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

Investmentbeispiel 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Textron-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Textron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,894 Textron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Textron-Aktie auf 96,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 279,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 179,71 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Textron einen Börsenwert von 17,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

