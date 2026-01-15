NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Textron-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 70,25 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,423 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,05 Prozent.

Textron war somit zuletzt am Markt 16,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at