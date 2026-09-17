NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Textron-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Textron-Anteile bei 82,71 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 120,904 Textron-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 758,19 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 16.09.2026 auf 80,71 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,42 Prozent vermindert.

Textron wurde am Markt mit 13,89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at