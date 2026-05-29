NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.05.2016 wurden Timberland Bancorp-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,702 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 274,53 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 28.05.2026 auf 40,96 USD belief. Damit wäre die Investition um 174,53 Prozent gestiegen.

Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 320,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at