Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Timberland Bancorp-Investition im Blick
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Am 29.05.2016 wurden Timberland Bancorp-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,702 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 274,53 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 28.05.2026 auf 40,96 USD belief. Damit wäre die Investition um 174,53 Prozent gestiegen.
Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 320,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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