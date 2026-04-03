Timberland Bancorp Aktie

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WKN: 923588 / ISIN: US8870981011

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Lohnendes Timberland Bancorp-Investment? 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 77,942 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 3 144,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 214,50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 317,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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