NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Timberland Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,93 USD wert. Bei einem Timberland Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,611 Timberland Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 727,00 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 14.05.2026 auf 39,60 USD belief. Damit wäre die Investition um 72,70 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 309,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at