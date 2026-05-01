Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Lukrative Timberland Bancorp-Anlage?
|
01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Timberland Bancorp-Aktie bei 13,82 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 723,589 Timberland Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 39,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 856,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 188,57 Prozent angezogen.
Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 320,73 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Timberland Bancorp Inc.
Analysen zu Timberland Bancorp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Timberland Bancorp Inc.
|40,37
|1,23%