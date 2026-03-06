NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Timberland Bancorp-Investment verdienen können.

Am 06.03.2016 wurde das Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Timberland Bancorp-Papier letztlich bei 12,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,084 Timberland Bancorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 310,91 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 05.03.2026 auf 38,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 210,91 Prozent erhöht.

Timberland Bancorp wurde am Markt mit 306,74 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at