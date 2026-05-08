Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Investmentbeispiel
|
08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Timberland Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,44 USD. Bei einem Timberland Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,181 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Aktien wären am 07.05.2026 131,77 USD wert, da der Schlussstand 41,43 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,77 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Timberland Bancorp eine Marktkapitalisierung von 325,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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