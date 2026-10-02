Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Frühe Anlage
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Timberland Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Timberland Bancorp-Anteile bei 26,89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,719 Timberland Bancorp-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,97 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 01.10.2026 auf 44,63 USD belief. Das entspricht einem Plus von 65,97 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Timberland Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 347,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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