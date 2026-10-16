Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Hochrechnung
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Timberland Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Timberland Bancorp-Anteile bei 15,95 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 626,959 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 451,41 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 15.10.2026 auf 45,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 184,51 Prozent vermehrt.
Timberland Bancorp war somit zuletzt am Markt 350,75 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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